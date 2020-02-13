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Помощник президента ответил представителю ОБСЕ по свободе СМИ

Помощник президента ответил представителю ОБСЕ по свободе СМИ

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира о применении насилия в отношении журналистов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х.Гаджиев заявил, что Арлем Дезир продолжительно демонстрирует антиазербайджанскую позицию.

Помощник президента подчеркнул, что представитель ОБСЕ намеренно раздувает и политизирует происходящие в Азербайджане события: "Скоропалительная реакция Арлема Дезира без изучения вопросов откровенно показывает его предвзятость к Азербайджану. Однако "рачитель за права человека" Арлем Дезир почему-то закрывает глаза на нарушение прав человека, преследования и аресты в Армении. Премьер-министр Армении по одному сажает за решетку своих соперников, угрожает им "закатать в асфальт". В Армении журналисты арестовываются и преследуются. В прошлом году оппозиционный политик и журналист Мгер Егизарян умер после объявленной в тюрьме голодовки. Недавно оппозиционный блогер из движения "ВЕТО" Нарек Малян был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия. Можно отметить инциденты с Сатиком Сейраняном, Арменом Тавадяном и другими. Однако мы не видим никакой реакции Арлема Дезира на это. Очевидно, Арлем Дезир свое отношение к правам человека определяет по географическому положению. Согласно процедурам, в июне этого года в ОБСЕ будет рассмотрен вопрос продления его мандата. С учетом злоупотребления Арлемом Дезиром должностных полномочий, раздувания и политизации вопросов без надобности, с таким подходом у азербайджанской стороны будет иное мнение о продлении его мандата".

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