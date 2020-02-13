Помощник президента ответил представителю ОБСЕ по свободе СМИ

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира о применении насилия в отношении журналистов в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х.Гаджиев заявил, что Арлем Дезир продолжительно демонстрирует антиазербайджанскую позицию.

Помощник президента подчеркнул, что представитель ОБСЕ намеренно раздувает и политизирует происходящие в Азербайджане события: "Скоропалительная реакция Арлема Дезира без изучения вопросов откровенно показывает его предвзятость к Азербайджану. Однако "рачитель за права человека" Арлем Дезир почему-то закрывает глаза на нарушение прав человека, преследования и аресты в Армении. Премьер-министр Армении по одному сажает за решетку своих соперников, угрожает им "закатать в асфальт". В Армении журналисты арестовываются и преследуются. В прошлом году оппозиционный политик и журналист Мгер Егизарян умер после объявленной в тюрьме голодовки. Недавно оппозиционный блогер из движения "ВЕТО" Нарек Малян был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия. Можно отметить инциденты с Сатиком Сейраняном, Арменом Тавадяном и другими. Однако мы не видим никакой реакции Арлема Дезира на это. Очевидно, Арлем Дезир свое отношение к правам человека определяет по географическому положению. Согласно процедурам, в июне этого года в ОБСЕ будет рассмотрен вопрос продления его мандата. С учетом злоупотребления Арлемом Дезиром должностных полномочий, раздувания и политизации вопросов без надобности, с таким подходом у азербайджанской стороны будет иное мнение о продлении его мандата".