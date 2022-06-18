Помощник президента о турецко-азербайджанских отношениях

«В турецко-азербайджанских отношениях нет такой вещи, как крайняя мера. Наша цель не может быть последней».

"В турецко-азербайджанских отношениях нет такого, как крайняя мера. Наша цель не может быть последней".

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Задача, стоящая перед нами, состоит в том, чтобы приумножить это братство и сотрудничество и в сфере торговли. Хочу подчеркнуть, что сегодня наблюдается быстрый поток торговли из Центральной Азии", - сказал он.

Помощник президента Азербайджана отметил, что в связи с рядом проблем на северном участке наблюдается увеличение объемов грузоперевозок в Турцию через Кавказ.