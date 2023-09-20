Помощник президента: Мирное соглашение было инициативой Азербайджана

Мирное соглашение было инициативой Азербайджана, хотя в течение 30 лет он подвергался оккупации.

Мирное соглашение было инициативой Азербайджана, хотя в течение 30 лет он подвергался оккупации.

Как сообщает Report, об этом в ответ на вопрос посла Казахстана в Азербайджане Алима Байела сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на проходящем сегодня брифинге для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране.

По его словам, Азербайджан также подготовил и представил текст мирного соглашения: "США и другие страны предоставили платформы для мирного соглашения. Но вопрос заключается не в том, где обсуждать, а в том, что обсуждать. Мирное соглашение, на мой взгляд, было согласовано на 70 процентов. Но на данный момент это должно быть взаимным процессом".