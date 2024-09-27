Помощник президента: Милитаризация Армении и поддержка ее реваншистских устремлений не способствуют миру

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью ведущему итальянскому изданию La Repubblica рассказал о препятствиях на пути к достижению мира с Арменией.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Х.Гаджиев в интервью заявил:

"Военное строительство Армении должно быть ответственным и пропорциональным. К примеру, Ереван вновь может атаковать азербайджанские города ракетами большой дальности и артиллерийскими системами, которые получает из Франции. Лучшим решением для Армении была бы нейтральность, а не военные союзы, угрожающие безопасности Азербайджана. Использование некоторыми западными странами с колониальным прошлым Армении для продвижения своей политики и интриг на Кавказе, как это они делали в Африке, дает противоположный эффект. К примеру, Франция и ее правительство не обладают полным представлением о регионе и допускают геополитические ошибки, которые будут направлены и против Европы. Милитаризация Армении и поддержка тем самым ее реваншистских устремлений не способствуют миру".

"Мы также видим военное присутствие в регионе Европейского Союза в виде его пограничной мониторинговой миссии в Армении и посредством Европейского фонда мира, являющегося военным проектом для Армении. Если ЕС станет военным фактором в нашем регионе, то возникают справедливые вопросы: какова цель милитаризации Армении?", - добавил Х.Гаджиев.