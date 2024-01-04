Помощник Президента: Именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе

В трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятс

В трехстороннем Заявлении от 10 ноября 2020 года Армения взяла на себя обязательство гарантировать безопасность транспортных связей между западными районами Азербайджанской Республики и ее Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и товаров в обоих направлениях.

Как передает Report , об этом помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

Он сообщил, что Азербайджан заинтересован в создании надлежащего сообщения с Нахчываном. Однако, несмотря на свои обязательства, Армения препятствует этому процессу уже три года.

"Поэтому Азербайджан уже достиг соглашения с Ираном об альтернативном маршруте через иранскую территорию. Мы не намерены и дальше ждать, когда армянская сторона будет готова реализовать свои обязательства, и используем любую возможность для диверсификации наших путей сообщения", - отметил Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента подчеркнул, что азербайджанская сторона ожидает отмены таможенного и пограничного контроля только при транспортировке товаров с материковой части Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, но когда товары перевозятся из Азербайджана в третью страну, конечно же, Армения будет обеспечивать соответствующий таможенный и пограничный контроль.

"Но важно то, действительно ли Армения заинтересована в этом проекте или нет. Как только появится желание, творческое мышление поможет найти и технические возможности. Нет необходимости изобретать велосипед. Маршрут через Армению — это обязательство Еревана, которое они должны выполнять. Другими словами, Pacta sunt servanda", - сказал Х.Гаджиев.

Он также отметил, что международная практика, гуманитарные принципы также требуют от Армении прекратить блокировать Нахчыван со стороны материковой части Азербайджана.

"Пока что мы не видим со стороны Армении никакого участия. Напротив, Армения, инициируя проект "Перекресток мира", пытается отойти от своих обязательств, вытекающих из трехстороннего Заявления, и ложно представить себя в качестве стороны, горячо поддерживающей разблокирование региона. Но в действительности именно Армения по-прежнему препятствует открытию коммуникаций в регионе", - добавил Хикмет Гаджиев.