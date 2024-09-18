Хикмет Гаджиев: Франция и другие страны должны понимать, что несут ответственность за последствия милитаризации Армении

Третьи страны, в частности Франция, продолжают попытки разжечь очаги напряженности в регионе Южного Кавказа путем милитаризации Армении.

Франция и другие страны должны понимать, что несут ответственность за возможные последствия милитаризации Армении, десятилетиями державшей под оккупацией территории Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе визита в Кяльбаджарский район.

По его словам, третьи страны продолжают попытки разжечь очаги напряженности в регионе Южного Кавказа путем милитаризации Армении.

Гаджиев подчеркнул, что благодаря успешной политике Азербайджана в регионе сложилась новая геополитическая ситуация и статус-кво.

"Этот новый статус-кво основан на легитимности, верховенстве закона, справедливости, соблюдении норм и принципов международного права. Этот статус-кво результат освобождения Азербайджаном своих территорий от почти 30-летней оккупации. Вместо поддержки этой повестки некоторые внерегиональные страны плетут геополитические интриги и вооружают Армению", - сказал

Помощник президента добавил, что Азербайджан в свою очередь продолжает поддерживать мирную повестку в регионе: "Для того, чтобы в регионе полностью воцарилась атмосфера доверия, должен быть запущен определенный механизм верификации в вопросе милитаризации Армении. Государства, вооружающие Армению, страну, десятилетиями державшую под оккупацией чужие территории, должны понимать, что несут ответственность за возможные последствия", - сказал он.