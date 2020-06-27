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Помощник Президента: Азербайджан оказал гуманитарную помощь более чем 30 странам

​Помощник Президента: Азербайджан оказал гуманитарную помощь более чем

Наряду с тем, что пандемия создала серьезные проблемы здоровью, которые угрожают жизни людей, она также создала сокрушительные глобальные социально-экономические и гуманитарные угрозы, которые будут ощущаться еще долго.

Как сообщает Report, эти слова сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев

По его словам, в условиях пандемии COVID-19 сравнимой с мировой войной, существует большая потребность в глобальной солидарности и глобальном видении, а не в мерах, носящих самоизоляционный и фрагментарный характер.

Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджанская Республика, как пример глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, сделала добровольное пожертвование ВОЗ и оказала гуманитарную помощь более чем 30 странам.

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