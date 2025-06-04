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Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Японии

Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Японии Находящийся с визитом в Японии помощник президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров встретился с советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашимой.
Внешняя политика
4 июня 2025 г. 12:23
Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Японии

Находящийся с визитом в Японии помощник президента Азербайджана, главный комиссар нашей страны по Expo 2025 Анар Алакбаров встретился с советником премьер-министра Японии Акихисой Нагашимой.

Как сообщает Report, на встрече обсуждались вопросы азербайджано-японского сотрудничества, охватывающего различные сферы, и совместные проекты.

Советник премьер-министра Акихиса Нагашима отметил, что сотрудничество между нашими странами в энергетической и нефтегазовой сферах развивается высокими темпами, а взаимодействие в сфере возобновляемых источников энергии имеет большие перспективы. Он поблагодарил Азербайджан за активное участие в проходящей в Осаке Expo 2025 и отметил, что национальный павильон на выставке демонстрирует богатое культурное наследие Азербайджана.

Алакбаров заявил, что президент Азербайджана придает большое значение развитию отношений с Японией, и добавил, что наши страны имеют широкий потенциал для сотрудничества в различных сферах. Он рассказал о работах по реконструкции и восстановлению, проводимых в освобожденных от оккупации регионах, и пригласил японские компании к активному участию в этих проектах.

Подчеркнута важность гуманитарных и культурных мероприятий, направленных на углубление дружбы между нашими народами, в том числе доведено до внимания, что в столице Японии Токио и в Осаке пройдет Национальный день Азербайджана. Отмечено, что национальный павильон Азербайджана вошел в число самых посещаемых на всемирной выставке нынешнего года и в топ-10 самых красивых павильонов выставки "Осака-2025".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani presidential aide meets with advisor to Japanese PM
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin köməkçisi Yaponiyanın Baş nazirinin müşaviri ilə görüşüb

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