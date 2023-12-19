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Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Великобритании

Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Великобритании Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев встретился сегодня с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности сэром Тимом Барроу.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 19:36
Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Великобритании

Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился сегодня с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности сэром Тимом Барроу.

Как передает Report, об этом в соцсети "X" написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

Посол отметил, что в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, а также широкий спектр региональных вопросов, включая прогресс в отношениях между Азербайджаном и Арменией и предстоящую конференцию COP29 в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani presidential assistant meets UK national security adviser
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezidentin köməkçisi Britaniya Baş nazirinin müşaviri ilə görüşüb

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