Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра Великобритании
Помощник президента Азербайджана встретился с советником премьер-министра ВеликобританииПомощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев встретился сегодня с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности сэром Тимом Барроу.
Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился сегодня с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности сэром Тимом Барроу.
Как передает Report, об этом в соцсети "X" написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.
Посол отметил, что в ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, а также широкий спектр региональных вопросов, включая прогресс в отношениях между Азербайджаном и Арменией и предстоящую конференцию COP29 в Азербайджане.
A very productive & lively conversation between @HikmetHajiyev & U.K. National Security Adviser Sir Tim Barrow on the excellent bilateral relations, as well as a wide range of regional issues, including progress on Azerbaijan-Armenia relations & upcoming #COP29 in Azerbaijan pic.twitter.com/0lJ5tyxKx2