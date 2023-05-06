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Помощник президента Азербайджана встретился с председателем комитета ЕС

Помощник президента Азербайджана встретился с председателем комитета ЕС Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с председателем Комитета Европейского Союза по политике и безопасности Дельфин Пронк.
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 21:00
Помощник президента Азербайджана встретился с председателем комитета ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с председателем Комитета Европейского Союза по политике и безопасности Дельфин Пронк.

Как передает Report, об этом Х.Гаджиев написал в Twitter.

"Благодарю Дельфин Пронк за прямой и открытый обмен мнениями с государствами-членами в Комитете Европейского Союза по политике и безопасности", - говорится в твите.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Aİ-nin komitə sədri ilə görüşüb

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