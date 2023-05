Помощник президента Азербайджана встретился с председателем комитета ЕС

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с председателем Комитета Европейского Союза по политике и безопасности Дельфин Пронк.

Как передает Report , об этом Х.Гаджиев написал в Twitter.

"Благодарю Дельфин Пронк за прямой и открытый обмен мнениями с государствами-членами в Комитете Европейского Союза по политике и безопасности", - говорится в твите.