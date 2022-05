Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с делегацией и послами ЕС, аккредитованными в Баку.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал в Твиттер.

"Как продолжение брюссельской мирной повестки дня, у нас состоялась плодотворная встреча и обмен мнениями с делегацией и послами ЕС, аккредитованными в Баку", - говорится в сообщении.