Помощник президента Азербайджана посетит Казахстан

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ 18 августа в столице Казахстана - Астане состоится первая встреча министров по вопросам информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече нашу страну будет представлять делегация во главе с помощником Президента Ильхама Алиева по общественно-политическим вопросам Али Гасанов. В делегацию вошли генеральный директор Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслан Асланов, генеральный директор компании "Общественное телевидение и радио" Джамиль Гулиев.

В мероприятии примут участие генеральный секретарь Тюркского совета (модератор) Рамиль Гасанов, министр инвестиции и развития Казахстана Ассет Иссекешев, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Алтынбек Максудов, заместитель премьер–министра Турции Ялчын Акдоган.

На встрече предусмотрены обсуждение и утверждение отчета координационной группы по созданию Международного тюркского информационного канала, утверждение концептуального документа по созданию канала Тюркского совета, совместного Протокола о сотрудничестве по информации и медиа, который будет подписан министрами, Протокола о сотрудничестве между национальными телеканалами Тюркского совета и Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между информагентствами Тюркского совета. Также будут обсуждены другие аспекты сотрудничества в сфере информации и медиа между странами-членами ССТГ, определение места проведения второй встречи министров по вопросам информации и медиа стран Тюркского совета и другие вопросы.