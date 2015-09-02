​Помощник президента Азербайджана: Попытки политизировать решение суда в связи с Хадиджей Исмайловой недопустимы

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ "Сотрудница радио "Азадлыг" Хадиджа Исмайлова обвинена в совершении конкретных преступных деяний, не связанных с журналистской деятельностью. В ходе судебного процесса ее вина была полностью доказана и вынесено соответствующее решение. Поэтому попытки некоторых международных организаций, официальных представителей отдельных государств, а также ряда международных правозащитных структур политизировать решение суда в связи с Х.Исмайловой недопустимы".

Как сообщает Report, об этом в заявлении АЗЕРТАДЖ отметил помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Он отметил, что азербайджанское государство осуществляет последовательные меры, направленные на дальнейшее развитие свободы слова и информации, независимости средств массовой информации: "Сегодня в стране сотни СМИ действуют совершенно свободно и в условиях безопасности, журналисты беспрепятственно выполняют свой служебный долг. В Азербайджане, как и в развитых западных странах, журналисты не привлекаются к ответственности за профессиональную деятельность. Поэтому считаем неприемлемыми попытки некоторых зарубежных кругов исказить реалии Азербайджана, необоснованно обобщая отдельные случаи, навредить демократическому имиджу страны, и призываем их воздержаться от такого подхода".