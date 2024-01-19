Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа
Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиаПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.
Как сообщает Report, об этом Ф.Алтун написал в социальной сети “Х".
Он отметил, что Турция и Азербайджан придают большое значение укреплению сотрудничества в области коммуникаций и медиа, а также в борьбе с дезинформацией:
”Мы будем укреплять наше сотрудничество в области медиа и коммуникаций и в дальнейшем, продолжим нашу борьбу за правду на международной арене как две дружественные и братские страны".
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kıymetli kardeşim Hikmet Hacıyev ile Başkanlığımızda bir araya gelerek çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
Bölgesel ve küresel düzlemde dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan arasında gerek iletişim, medya ve kamu diplomasisi… pic.twitter.com/9j7MBnNpjD