Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.

Как сообщает Report, об этом Ф.Алтун написал в социальной сети “Х".

Он отметил, что Турция и Азербайджан придают большое значение укреплению сотрудничества в области коммуникаций и медиа, а также в борьбе с дезинформацией:

”Мы будем укреплять наше сотрудничество в области медиа и коммуникаций и в дальнейшем, продолжим нашу борьбу за правду на международной арене как две дружественные и братские страны".