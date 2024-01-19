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Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа

Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 15:45
Помощник президента Азербайджана обсудил с представителем АП Турции сотрудничество в сфере медиа

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с руководителем Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддином Алтуном.

Как сообщает Report, об этом Ф.Алтун написал в социальной сети “Х".

Он отметил, что Турция и Азербайджан придают большое значение укреплению сотрудничества в области коммуникаций и медиа, а также в борьбе с дезинформацией:

”Мы будем укреплять наше сотрудничество в области медиа и коммуникаций и в дальнейшем, продолжим нашу борьбу за правду на международной арене как две дружественные и братские страны".

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Версия на английском языке Azerbaijani presidential assistant mulls co-op in media with Turkish Presidential Administration rep
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Türkiyə PA rəsmisi ilə media sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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