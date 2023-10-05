Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество

Казахстан и Азербайджан успешно сотрудничают на международной арене.

Азербайджан и Казахстан успешно сотрудничают на международной арене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана, об этом говорилось на встрече помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева с послом Казахстана в стране Алимом Байелем.

На встрече были отмечены ускорившиеся темпы двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 3 ноября 2023 года в Астане.

Помощник президента Азербайджана поблагодарил братский Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов.

В свою очередь, посол А. Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.