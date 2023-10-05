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Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество

Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество Казахстан и Азербайджан успешно сотрудничают на международной арене.
Внешняя политика
5 октября 2023 г. 17:43
Помощник президента Азербайджана обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество

Азербайджан и Казахстан успешно сотрудничают на международной арене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана, об этом говорилось на встрече помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева с послом Казахстана в стране Алимом Байелем.

На встрече были отмечены ускорившиеся темпы двустороннего сотрудничества. Стороны также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

Особое внимание было уделено тематике транспортно-логистического сотрудничества и коммуникаций. Также была подчеркнута важность предстоящего 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится 3 ноября 2023 года в Астане.

Помощник президента Азербайджана поблагодарил братский Казахстан за поддержку и конструктивный подход к развитию двусторонних и многосторонних отношений, решению региональных вопросов.

В свою очередь, посол А. Байель отметил, что Казахстан выступает за мир и взаимовыгодное сотрудничество в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidentinin köməkçisi Qazaxıstan səfiri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
Версия на английском языке ФотоAssistant to President of Azerbaijan, Ambassador of Kazakhstan discuss prospects for bilateral cooperation

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