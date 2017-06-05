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    Помощник президента Азербайджана: Мы одобряем принципы сотрудничества Трампа со странами мира

    Имеется большая возможность для открытия новой страницы в отношениях Азербайджана и США© Report.az

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "Несмотря на большую напряженность в международном мире, существует большая возможность для открытия новой страницы в отношениях Азербайджана и США".

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента по вопросам внешней политики – заведующий отделом Администрации президента Новруз Мамедов.

    Он отметил, что одним из самых важных доказательств можно назвать два письма Дональда Трампа президенту Азербайджана за последние две недели: "В этих письмах видно, сколько возможностей есть для открытия новой страницы в отношениях. В то же время примерно 10 дней назад состоялся Арабо-исламско-американский саммит. На этом саммите состоялось важное выступление президента США. В выступлении он представил принципы сотрудничества в последующем США со странами мира. Мы эти принципы одобряем".

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