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Помощник президента Азербайджана награжден казахстанским орденом "Достык"

Помощник президента Азербайджана награжден казахстанским орденом "Достык" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева Орденом "Достык" (Дружба) II степени.
Внешняя политика
27 октября 2023 г. 18:09
Помощник президента Азербайджана награжден казахстанским орденом Достык

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева Орденом "Достык" (Дружба) II степени.

Как сообщает Report, высокую награду Х.Гаджиеву от имени и по поручению президента Токаева вручил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

Дипломат отметил, что Х.Гаджиев награжден орденом за вклад в развитие добрососедских связей между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой, укрепление стратегических и союзнических отношений между двумя странами.

В свою очередь, помощник президента Азербайджана поблагодарил руководство Казахстана за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что и дальше будет вносить посильный вклад в развитие всестороннего стратегического сотрудничества.

В ходе встречи стороны еще раз "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего взаимодействия и региональной повестки дня. Была отмечена важность предстоящих в ноябре Саммита Организации тюркских государств в Астане и Саммита СПЕКА в Баку.

Орден "Достык" Республики Казахстан вручается за плодотворную работу по сохранению согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

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Версия на английском языке Azerbaijani presidential aide awarded Order of Friendship of Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev Qazaxıstanın “Dostık” ordeni ilə təltif olunub

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