Помощник президента Азербайджана: Армения продолжает масштабные кампании по дезинформации

20:16

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) является одним из приоритетов правительства Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на панели, посвященной Азербайджану, в рамках Международного форума стратегических коммуникаций (Stratcom Summit 24) в Стамбуле.

Хикмет Гаджиев также подчеркнул, что государственные услуги, эффективное управление, система образования, СМИ и дипломатия — это ключевые сферы, в которых искусственный интеллект принесет значительную пользу Азербайджану.

Он добавил, что во время Карабахской войны армянская сторона широко прибегала к использованию искусственного интеллекта для распространения дезинформации.

"Информационная война и масштабные кампании по дезинформации со стороны Армении продолжаются", - отметил помощник президента.