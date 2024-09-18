Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах

12:01

Армения должна конституционно закрепить отказ от своих утопических притязаний на присоединение Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, для подписания мирного соглашения в конституцию Армении путем референдума должны быть внесены изменения и армянскому народу необходимо выразить свою позицию: "Армянский народ должен положить своим утопическим претензиям на присоединение Карабаха к Армении, конституционно закрепить свое желание жить в мире с Азербайджаном".

Гаджиев отметил, что после этого переговорный процесс может продвигаться быстрее: "Последние предложения по тексту мирного договора Армения недавно направила азербайджанской стороне, спустя более чем 70 дней после их получения. Это очень большой срок. Если Армения серьезно относится к продвижению мирного договора и заинтересована в этом вопросе, то отправка ответа в течение 70 дней сама по себе вызывает вопросы".

Он подчеркнул, что по большинству статей мирного соглашения у сторон имеются определенные договоренности, но еще предстоит проделать значительную работу. "Это, в первую очередь, касается вопросов, связанных с Конституцией Армении. В ней должны быть прекращены территориальные претензии к Азербайджану. Наличие территориальных претензий к нашей стране является вопросом, который нас беспокоит. Мирные договоры обычно подписываются не только с каким-либо правительством, но и с народом. Наши ожидания заключаются в том, что изменения, которые должны быть внесены в Конституцию Армении для достижения мирного соглашения, будут реализованы путем референдума".