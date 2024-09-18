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Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах

Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах 12:01
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 12:37
Помощник президента Азербайджана: Армения должна конституционно закрепить отказ от притязаний на Карабах
Хикмет Гаджиев

Армения должна конституционно закрепить отказ от своих утопических притязаний на присоединение Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, для подписания мирного соглашения в конституцию Армении путем референдума должны быть внесены изменения и армянскому народу необходимо выразить свою позицию: "Армянский народ должен положить своим утопическим претензиям на присоединение Карабаха к Армении, конституционно закрепить свое желание жить в мире с Азербайджаном".

Гаджиев отметил, что после этого переговорный процесс может продвигаться быстрее: "Последние предложения по тексту мирного договора Армения недавно направила азербайджанской стороне, спустя более чем 70 дней после их получения. Это очень большой срок. Если Армения серьезно относится к продвижению мирного договора и заинтересована в этом вопросе, то отправка ответа в течение 70 дней сама по себе вызывает вопросы".

Он подчеркнул, что по большинству статей мирного соглашения у сторон имеются определенные договоренности, но еще предстоит проделать значительную работу. "Это, в первую очередь, касается вопросов, связанных с Конституцией Армении. В ней должны быть прекращены территориальные претензии к Азербайджану. Наличие территориальных претензий к нашей стране является вопросом, который нас беспокоит. Мирные договоры обычно подписываются не только с каким-либо правительством, но и с народом. Наши ожидания заключаются в том, что изменения, которые должны быть внесены в Конституцию Армении для достижения мирного соглашения, будут реализованы путем референдума".

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Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenians must constitutionally end claims on Karabakh
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Erməni xalqı Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi kimi utopik iddialarına son qoyduğunu konstitusion əsasda bildirməlidir

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