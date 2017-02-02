Помощник президента Азербайджана Али Гасанов встретился в Эр-Рияде с Королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 1 февраля помощник президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов встретился в Эр-Рияде с Хранителем двух святынь, Королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Али Гасанов передал Королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду приветствия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Помощник президента отметил, что развитие связей между нашими дружественными и братскими странами вызывает удовлетворение.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выразил признательность за приветствия президента Ильхама Алиева, попросил передать его приветствия главе нашего государства.

Помощник президента Али Гасанов выразил признательность Королю Салману ибн Абдул-Азизу Аль Сауду и министру культуры и информации Адилю ибн Зейду ат-Турейфи за приглашение совершить визит в Саудовскую Аравию.