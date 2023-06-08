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Помощник президента: Азербайджан уделяет особое внимание пограничной безопасности

Помощник президента: Азербайджан уделяет особое внимание пограничной безопасности Азербайджан уделяет особое внимание вопросам пограничной безопасности.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 12:21
Помощник президента: Азербайджан уделяет особое внимание пограничной безопасности

Азербайджан уделяет особое внимание вопросам пограничной безопасности.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Магеррам Алиев заявил на проходящем в Баку заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

М. Алиев напомнил, что в этом году отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который заложил основы пограничной безопасности страны. Он также отметил вклад великого лидера в подготовку офицерских кадров Азербайджана.

"Азербайджан уделяет особое внимание пограничной безопасности. В результате войны наши земли были освобождены, и территориальная целостность восстановлена. Ведется работа над использованием новых методов охраны границ нашего государства", - отметил помощник президента.

Магеррам Алиев подчеркнул, что Азербайджан привержен обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе: "В этой связи также важным является охрана и обеспечение безопасности границ и общая консолидация в этом деле. Уверен, что деятельность Совета и в будущем будет способствовать укреплению нашего сотрудничества".

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Версия на английском языке Assistant to President: Azerbaijan lays special emphasis on border security
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: “Azərbaycan sərhəd təhlükəsizliyinə xüsusi önəm verir”

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