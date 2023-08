Помощник президента: Армения установила более 1 млн мин на освобожденных территориях

Армения установила на освобожденных территориях Азербайджана более 1 миллиона мин.

Как сообщает Report , об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в соцсети X (ранее Twitter).

Он отметил, что с ноября 2020 года более 300 азербайджанцев стали жертвами мин.

"Азербайджан входит в число наиболее загрязненных минами стран мира. Минный терроризм Армении продолжается", - подчеркнул Х.Гаджиев.