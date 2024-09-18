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Помощник президента: Армения сама должна решать, на каком уровне будет представлена в COP29

Помощник президента: Армения сама должна решать, на каком уровне будет представлена в COP29 Армянская сторона должна сама решать, на каком уровне будет представлена на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Внешняя политика
18 сентября 2024 г. 11:59
Помощник президента: Армения сама должна решать, на каком уровне будет представлена в COP29

Армянская сторона должна сама решать, на каком уровне будет представлена на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан направил приглашение всем членам Конвенции об изменении климата принять участие в COP29: "Это является обязательством Азербайджана как страны, принимающей данное мероприятие. Приглашения были разосланы всем странам-участницам. Естественно, решение о том, на каком уровне участвовать в мероприятии, должны принять все государства-участники, в том числе и сама Армения".

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Версия на английском языке Presidential aide: Armenia should decide on level of participation in COP29
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: COP29-da hansı səviyyədə iştirakla bağlı Ermənistan tərəfi qərar verməlidir

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