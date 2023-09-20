Помощник президента: Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора

Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.
Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Сложилась совершенно неконструктивная атмосфера по всем компонентам мирной повестки дня - армяно-азербайджанскому мирному договору, делимитации границ, открытию транспортных линий. Виновата в этом армянская сторона. Одним из обязательств, взятых на себя Арменией в рамках трехстороннего заявления, было обеспечение соединения Нахчывана с основной частью Азербайджана. Но она не выполнила эти обязательства и продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора", - подчеркнул он.