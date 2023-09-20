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Помощник президента: Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора

Помощник президента: Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 19:05
Помощник президента: Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора

Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сложилась совершенно неконструктивная атмосфера по всем компонентам мирной повестки дня - армяно-азербайджанскому мирному договору, делимитации границ, открытию транспортных линий. Виновата в этом армянская сторона. Одним из обязательств, взятых на себя Арменией в рамках трехстороннего заявления, было обеспечение соединения Нахчывана с основной частью Азербайджана. Но она не выполнила эти обязательства и продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan hər vəchlə Zəngəzur dəhlizinin açılmasına problemlər yaradır"

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