Помощник президента: Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора

Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.

Армения продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Сложилась совершенно неконструктивная атмосфера по всем компонентам мирной повестки дня - армяно-азербайджанскому мирному договору, делимитации границ, открытию транспортных линий. Виновата в этом армянская сторона. Одним из обязательств, взятых на себя Арменией в рамках трехстороннего заявления, было обеспечение соединения Нахчывана с основной частью Азербайджана. Но она не выполнила эти обязательства и продолжает создавать проблемы открытию Зангезурского коридора", - подчеркнул он.