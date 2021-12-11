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Помощник президента: Армения продолжает черную пиар-кампанию против Азербайджана

Помощник президента: Армения продолжает черную пиар-кампанию против Азербайджана 15:05 Необходимо особо подчеркнуть совместную деятельность представителей медиа братской Турции и Азербайджана в период Отечественной войны и доведение реалий до международной общественности через турецкие СМИ.
Внешняя политика
11 декабря 2021 г. 15:47
Помощник президента: Армения продолжает черную пиар-кампанию против Азербайджана
Хикмет Гаджиев

Необходимо особо подчеркнуть совместную деятельность представителей СМИ братской Турции и Азербайджана в период Отечественной войны и доведение реалий до международной общественности через турецкие СМИ.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев во время выступления на церемонии открытия Международного саммита по стратегическим коммуникациям Stratcom 21 в Стамбуле.

В частности, Х.Гаджиев особо отметил значимость передаваемых с места событий репортажей, которые транслировались в средствах массовой информации обеих стран.

"В современном мире тенденция создания бренда стран является одной из составляющих стратегической коммуникации. В поствоенный период Армения продолжает черную пиар-кампанию против Азербайджана, пытаясь представить нашу страну в невыгодном свете. Поэтому Азербайджан выходит в свет с национальным брендом. На глазах у всего мира в ответ на зверства и разрушения, совершенные армянами, Азербайджан начал созидательные и строительные работы по превращению Карабаха в райский уголок".

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Версия на английском языке Assistant to President: Armenia continues black PR campaign against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistanın Azərbaycana qarşı qara piar kampaniyası davam edir"

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