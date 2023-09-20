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Помощник президента: Армения не должна быть инструментом геополитической конкуренции других стран

Помощник президента: Армения не должна быть инструментом геополитической конкуренции других стран Нет необходимости переносить геополитическую конкуренцию других стран на Южный Кавказ.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 18:38
Помощник президента: Армения не должна быть инструментом геополитической конкуренции других стран

Нет необходимости переносить геополитическую конкуренцию других стран на Южный Кавказ.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в заявлении журналистам.

По его словам, позиция Азербайджана заключается в том, что региональные вопросы должны решаться в регионе, и Азербайджан является сторонником этой повестки дня: "Регион Южного Кавказа уже давно страдает от конфликтов, угроз. Армения, в свою очередь, не должна становиться инструментом в реализации подобной политики".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan başqa ölkələrin geosiyasi rəqabətində alət olmamalıdır"

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