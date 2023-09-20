Помощник президента: Армения не должна быть инструментом геополитической конкуренции других стран

Нет необходимости переносить геополитическую конкуренцию других стран на Южный Кавказ.

Нет необходимости переносить геополитическую конкуренцию других стран на Южный Кавказ.

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в заявлении журналистам.

По его словам, позиция Азербайджана заключается в том, что региональные вопросы должны решаться в регионе, и Азербайджан является сторонником этой повестки дня: "Регион Южного Кавказа уже давно страдает от конфликтов, угроз. Армения, в свою очередь, не должна становиться инструментом в реализации подобной политики".