Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к соседям

Армения должна изменить свою стратегию. Освобождение Азербайджаном исконных земель изменило ситуацию на Южном Кавказе.

Армения должна изменить свою стратегию. Освобождение Азербайджаном исконных земель изменило ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельного заседания VIII Глобального Бакинского форума на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Он подчеркнул, что оккупация нанесла ущерб независимости Армении: "Экономический потенциал Армении зависит от соседних стран. Если Армения прекратит территориальные претензии к соседним странам, это пойдет Армении на пользу".