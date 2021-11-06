О нас
Report Georgia
Аудио новости

Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к соседям

Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к соседям Армения должна изменить свою стратегию. Освобождение Азербайджаном исконных земель изменило ситуацию на Южном Кавказе.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 10:51
Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к соседям

Армения должна изменить свою стратегию. Освобождение Азербайджаном исконных земель изменило ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельного заседания VIII Глобального Бакинского форума на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Он подчеркнул, что оккупация нанесла ущерб независимости Армении: "Экономический потенциал Армении зависит от соседних стран. Если Армения прекратит территориальные претензии к соседним странам, это пойдет Армении на пользу".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential aide: Armenia must end territorial claims against neighbors
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ermənistan strategiyasını dəyişməli və qonşulara qarşı ərazi iddialarına son qoymalıdır"

Самое важное

Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
Байрамов: Уверен, что ирано-азербайджанские связи будут развиваться в позитивном ключе
5 ноября 2021 г. 14:17
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
Милли Меджлис принял Акт об амнистии
5 ноября 2021 г. 13:45
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
Теймур Мусаев: В Азербайджане 10 тысяч коек для пациентов с COVID-19
5 ноября 2021 г. 12:49
Скончался бывший глава Азерхалча
Скончался бывший глава "Азерхалча"
5 ноября 2021 г. 09:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия VIII Глобального Бакинского Форума
5 ноября 2021 г. 00:32
Карабах в еврокубках добился исторического успеха
"Карабах" в еврокубках добился исторического успеха
5 ноября 2021 г. 00:24
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
В Азербайджане 37 школам и лицеям присвоены имена национальных героев и героев Отечественной войны
4 ноября 2021 г. 15:46
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
Глава МИД: Мы готовы к нормализации отношений с Арменией на основе международных норм и принципов
4 ноября 2021 г. 15:40
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
Президент: Азербайджан сам смог разрешить конфликт, восстановив свою территориальную целостность
4 ноября 2021 г. 10:34
В Баку начался VIII Глобальный форум
ФотоВ Баку начался VIII Глобальный форум
4 ноября 2021 г. 10:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi