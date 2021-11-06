Помощник президента: Армения должна положить конец территориальным претензиям к соседям

Армения должна изменить свою стратегию. Освобождение Азербайджаном исконных земель изменило ситуацию на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в ходе панельного заседания VIII Глобального Бакинского форума на тему "Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества".
Он подчеркнул, что оккупация нанесла ущерб независимости Армении: "Экономический потенциал Армении зависит от соседних стран. Если Армения прекратит территориальные претензии к соседним странам, это пойдет Армении на пользу".