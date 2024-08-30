Помощник президента: Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия

Западным политикам и медиа, которые за деньги армянского лобби призывают освободить военных преступников, должно быть стыдно за свои действия.

Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия и привлечь к ответственности военных преступников.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в "Х" по случаю 30 августа - Международного дня пропавших без вести.

"Многочисленные показания свидетелей и массовые захоронения, найденные на освобожденных от оккупации территориях, являются доказательством того, что взятые в заложники и плененные азербайджанцы подвергались жестоким пыткам и убийствам со стороны Армении. Виновных в этих преступлениях против человечности в Армении не только не наказывают, но даже возводят в статус героев.

Но справедливость восторжествовала! Сегодня большинство этих преступников предстали перед правосудием в Азербайджане. Западным политикам и медиа, которые за деньги армянского лобби призывают освободить военных преступников, должно быть стыдно за свои действия. Армения же должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия, привлечь к ответственности других виновных", - написал Гаджиев.

Гаджиев также подчеркнул, что армянская сторона должна передать Азербайджану точную информацию о местонахождении массовых захоронений азербайджанцев, а также останков Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.