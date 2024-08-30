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Помощник президента: Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия

Помощник президента: Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия Западным политикам и медиа, которые за деньги армянского лобби призывают освободить военных преступников, должно быть стыдно за свои действия.
Внешняя политика
30 августа 2024 г. 11:27
Помощник президента: Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия
Хикмет Гаджиев

Армения должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия и привлечь к ответственности военных преступников.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал в своем аккаунте в "Х" по случаю 30 августа - Международного дня пропавших без вести.

"Многочисленные показания свидетелей и массовые захоронения, найденные на освобожденных от оккупации территориях, являются доказательством того, что взятые в заложники и плененные азербайджанцы подвергались жестоким пыткам и убийствам со стороны Армении. Виновных в этих преступлениях против человечности в Армении не только не наказывают, но даже возводят в статус героев.

Но справедливость восторжествовала! Сегодня большинство этих преступников предстали перед правосудием в Азербайджане. Западным политикам и медиа, которые за деньги армянского лобби призывают освободить военных преступников, должно быть стыдно за свои действия. Армения же должна извиниться перед Азербайджаном за свои варварские действия, привлечь к ответственности других виновных", - написал Гаджиев.

Гаджиев также подчеркнул, что армянская сторона должна передать Азербайджану точную информацию о местонахождении массовых захоронений азербайджанцев, а также останков Национального героя Азербайджана Натига Гасымова.

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: Ermənistan öz vəhşi əməllərinə görə Azərbaycandan üzr istəməlidir

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