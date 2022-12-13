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Помощник президента: Акция протеста на дороге Шуша-Лачын - показатель оправданного недовольства азербайджанской общественности

Помощник президента: Акция протеста на дороге Шуша-Лачын - показатель оправданного недовольства азербайджанской общественности "Акция протеста, проводимая последние два дня представителями гражданского общества Азербайджана и активистами-экологами на дороге Шуша-Лачын, является показателем оправданного недовольства азербайджанской общественности, и к этой позиции гражданского общ
Внешняя политика
13 декабря 2022 г. 20:54
Помощник президента: Акция протеста на дороге Шуша-Лачын - показатель оправданного недовольства азербайджанской общественности

"Акция протеста, проводимая последние два дня представителями гражданского общества Азербайджана и активистами-экологами на дороге Шуша-Лачын, является показателем оправданного недовольства азербайджанской общественности, и к этой позиции гражданского общества следует относиться с уважением".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипломатического корпуса.

Во время выступления он категорически отверг заявления армянской стороны о якобы закрытии Лачынской дороги, гуманитарной катастрофе в регионе, проведении этнических чисток.

Х.Гаджиев отметил важность предотвращения использования Арменией дороги Лачын-Ханкенди в военных целях, для перевозки мин и разграбленных природных ресурсов.

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Версия на английском языке Presidential aide: 'Protests on Shusha-Lachin road - indicator of Azerbaijani public's rightful dissatisfaction'
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Şuşa-Laçın yolundakı etiraz aksiyası Azərbaycan ictimaiyyətinin haqlı narazılığının göstəricisidir"

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