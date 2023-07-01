Помощник первого вице-президента: Существуют двойные стандарты по отношению к Азербайджану

"Существуют двойные стандарты по отношению к Азербайджану".

"Существуют двойные стандарты по отношению к Азербайджану".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию "Неделя" польского телевидения заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

"В 1992 году часть нашей страны находилась под армянской оккупацией. Но мир не дал на это достойного ответа. Так, аналогичный сценарий позднее имел место в Грузии (Абхазия и Южная Осетия), а также в Молдове (Приднестровье). Сегодня в Украине идет война. Это классический эффект домино. Вы не отвечаете в одном месте, и в результате зарождаются другие подобные случаи", - сказал он.

По его словам, за 30 лет ни одна международная организация не предприняла никаких шагов в отношении агрессии Армении:

"Сегодня мы видим войну между Россией и Украиной, которая вызвала мобилизацию всего международного сообщества. К сожалению, такой реакции у нас не было. Получается, что в отношении Азербайджана действуют двойные стандарты в международных организациях. К сожалению, когда 20 процентов нашей земли были незаконно оккупированы, когда миллион человек с этих земель подверглись этнической чистке, мы не видели стран, которые хотели помочь или протестовать: Варшава, Берлин, Париж...".

Э.Амирбеков отметил, что если бы международные организации правильно отреагировали в начале 90-х годов сразу после агрессии Армении против Азербайджана, масштабы и результаты этого трагического конфликта были бы другими. Других подобных конфликтов в мире не было бы.

Помощник первого вице-президента также дал исторический обзор пути независимости нашей страны и трудностей, с которыми она столкнулась на последующих этапах:

"Жизнь первой Азербайджанской республики и в то же время первой парламентской республики мусульманского Востока длилась недолго. С 1918 г. до вступления Красной Армии в нашу страну в 1920 г. - длилось ровно 23 месяца.

В 1991 году мы восстановили свою независимость в результате деятельности национально-освободительного движения Азербайджана, которое можно сравнить с польской "Солидарностью". Затем в 1993 году Гейдару Алиеву пришлось столкнуться с очень сложной ситуацией. В частности, экономическое положение было ужасным. Мы потеряли большую часть наших территорий в войне с Арменией, и страна была на грани гражданской войны. Г.Алиев сохранил и укрепил независимость государства, вернул экономику в нужное русло. Он не только великая личность, но и символ современного Азербайджана. Мы считаем его нашим национальным лидером, потому что он был архитектором современной Азербайджанской Республики после восстановления независимости в 1991 году".

"Империи, подобные Советскому Союзу, делают все возможное, чтобы подчинить себе тех, кто меньше их. Так было не только в Азербайджане. То же самое было в Грузии и Молдове. Хотя Карабах неоднократно становился предметом территориальных претензий Армении к Азербайджану, исторически он всегда принадлежал Азербайджану. Советы искусственно разделили Азербайджан на две части - основную часть страны и Нахчыван. Территория между ними была отдана Армении. Идея СССР заключалась в том, чтобы злоупотреблять этническим вопросом, закладывать "бомбы", отражающие потенциальный сепаратизм, и при необходимости дестабилизировать государства".