Помощник первого вице-президента: Надеемся, что Армения прекратит подрыв мирного процесса и откажется от опасных провокаций

Надеемся, что Армения прекратит подрыв мирного процесса и откажется от опасных провокаций.

Надеемся, что Армения прекратит подрыв мирного процесса и откажется от опасных провокаций.

Как сообщает Report, об этом помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил в разговоре с журналистом израильского телеканала i24News Кристианом Маларом.

"Для обеспечения стабильности в регионе важно сохранять спокойствие", - отметил помощник первого вице-президента.

Что касается ситуации в Азербайджане после 44-дневной войны 2020 года, в ходе которой страна вернула территории, захваченные армянскими сепаратистами после распада Советского Союза в начале 1990-х годов, он отметил, что официальный Баку желает восстановить все освобожденные земли: "Мир зависит от воли обеих сторон. У мира нет альтернатив".

Э.Амирбеков опроверг информацию о том, что карабахские армяне находятся под давлением.

"В настоящее время никакой блокады нет", - сказал он, добавив, что 5 тыс. автомобилей, грузовиков и различных транспортных средств доставили гуманитарную помощь в Карабахский регион.

Он также приветствовал открытие посольства в Тель-Авиве.

"Прежде всего, Израиль является очень важным стратегическим партнером для Азербайджана. Эта страна является другом Азербайджана. Я думаю, что решение об открытии посольства отражает результаты развития наших отношений на протяжении десятилетий", - сказал он.

Э.Амирбеков подчеркнул, что хотя израильско-азербайджанские отношения развиваются успешно, важно вести дипломатию с Ираном - главным противником еврейского государства на Ближнем Востоке.

"Для нас важно, чтобы Иран, который является значимым соседом с точки зрения размеров и истории, оставался хорошим соседом", - сказал он.

Э.Амирбеков отметил, что от 20 до 30 млн жителей Ирана имеют азербайджанские корни, и это делает добрососедские отношения между Баку и Тегераном очень важными, несмотря на различия во взглядах.