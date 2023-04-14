Помощник первого вице-президента Азербайджана провел встречи с нидерландскими парламентариями

В рамках визита в Нидерланды помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков провел встречи с депутатами ряда политических партий этой страны.
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Дипломат выразил признательность парламентариям за конструктивный обмен мнениями касательно сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также региональных вопросов.
Встречи были проведены с представителями правящей "Народной партии за свободу и демократию", входящей в коалицию партии "Демократы 66", а также партий Volt, DENK, "Во имя интересов Нидерландов" и с сенатором от партии Ja21.