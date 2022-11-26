Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков посетил Мексику

Помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков посетил с визитом Мексику.

Помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков посетил с визитом Мексику.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в этой стране.

В рамках визита Э.Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Мексики Кармен Морено Тоскано, председателем Сената Мексики Алехандро Арментой Миером, председателем Палаты депутатов Сантьяго Крил Мирандой, членами действующей в мексиканском парламенте межпарламентской группы дружбы Мексика-Азербайджан, ведущих аналитических центров и представителями влиятельных СМИ этой страны, дал многочисленные интервью.

В ходе встреч помощник первого вице-президента Азербайджана рассказал о том, что в 2020 году на основании соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН наша страна освободила свои земли от 30-летней оккупации и восстановила свою территориальную целостность, предоставил подробную информацию о ситуации, возникшей в регионе после урегулировании конфликта, проинформировал о работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях.

Было отмечено, что массовое минирование Арменией этих земель создает помехи для возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев.

Во время встреч было подчеркнуто, что имеется большой потенциал для развития сотрудничества в различных сферах, развитие отношений, в частности, в политической, экономической и торговой сферах создаст большие возможности для укрепления и поднятия отношений между двумя странами на новый уровень.

Мексиканские официальные лица заявили, что визит помощника вице-президента Азербайджана окажет позитивное воздействие на двусторонние отношения, и выразили удовлетворение вниманием, уделяемым азербайджанским правительством отношениям с Мексикой.