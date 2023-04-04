Помощник министра торговли: США поддерживают развитие Среднего коридора

США поддерживают развитие Среднего коридора.

США поддерживают развитие Среднего коридора.

Как передает Report, об этом сказал помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман журналистам.

По его словам, развитие этого коридора поспособствует расширению торгового сотрудничества и улучшению жизни людей в странах- участницах этого проекта.

Арун Венкатараман отметил, что американские компании готовы делиться опытом в этой сфере.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.