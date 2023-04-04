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Помощник министра торговли: США поддерживают развитие Среднего коридора

Помощник министра торговли: США поддерживают развитие Среднего коридора США поддерживают развитие Среднего коридора.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 16:25
Помощник министра торговли: США поддерживают развитие Среднего коридора

США поддерживают развитие Среднего коридора.

Как передает Report, об этом сказал помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман журналистам.

По его словам, развитие этого коридора поспособствует расширению торгового сотрудничества и улучшению жизни людей в странах- участницах этого проекта.

Арун Венкатараман отметил, что американские компании готовы делиться опытом в этой сфере.

Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Впоследствии к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут пролегает от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.

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Версия на английском языке Assistant secretary of commerce: US supports Middle Corridor development
Версия на азербайджанском языке ABŞ ticarət katibinin köməkçisi: “Orta Dəhlizin inkişafını dəstəkləyirik”

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