Помощник Госсекретаря США: Рад посетить Азербайджан

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил радость от планируемого посещения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Рад отправиться в Азербайджан и Румынию, где я встречусь с официальными лицами для обсуждения продвижения мира на Южном Кавказе и приму участие в переговорах с высокопоставленными должностными лицами по экспорту зерна", - отметил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил дать разрешение на визит в страну Джеймса О'Брайена в декабре.

Как сообщили Report в посольстве США в Баку, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии совершит с 6 по 8 декабря визиты в Азербайджан и Румынию.

В ходе поездки в Баку планируются встречи американского дипломата с официальными лицами для обсуждения укрепления двусторонних отношений, а также продвижение мира между Азербайджаном и Арменией.