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Помощник Госсекретаря США: Рад посетить Азербайджан

Помощник Госсекретаря США: Рад посетить Азербайджан Помощник Государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил радость, что направляется в Азербайджан.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 17:18
Помощник Госсекретаря США: Рад посетить Азербайджан

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен выразил радость от планируемого посещения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Рад отправиться в Азербайджан и Румынию, где я встречусь с официальными лицами для обсуждения продвижения мира на Южном Кавказе и приму участие в переговорах с высокопоставленными должностными лицами по экспорту зерна", - отметил он.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым попросил дать разрешение на визит в страну Джеймса О'Брайена в декабре.

Как сообщили Report в посольстве США в Баку, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии совершит с 6 по 8 декабря визиты в Азербайджан и Румынию.

В ходе поездки в Баку планируются встречи американского дипломата с официальными лицами для обсуждения укрепления двусторонних отношений, а также продвижение мира между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке James O'Brien to travel to Baku
Версия на азербайджанском языке Ceyms O’Brayn Cənubi Qafqazda sülh gündəliyi ilə bağlı Azərbaycanda rəsmilərlə görüşəcək

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