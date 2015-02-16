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    ​Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посетит Азербайджан

    Виктория Нуланд совершит визит в страны Южного Кавказа

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 16 февраля прибудет в Азербайджан. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США. 

    В ходе визита в Баку В.Нуланд проведет встречи с высокопоставленными правительственными чиновниками для работы по укреплению двусторонних отношений в области торговли и инвестиций, диверсификации источников энергии, безопасности и борьбы с терроризмом, демократии и гражданского общества, а также для продвижения справедливого и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    В ходе визита запланированы также встречи с представителями гражданского общества.

    17 февраля В.Нуланд отбудет в Тбилиси, 18 февраля - посетит Ереван. 

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