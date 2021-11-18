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Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе

Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 20:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Карен Донфрид выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе и призвала стороны к мирному урегулированию разногласий.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о провокационных шагах, целенаправленно предпринятых Арменией в последние дни. Министр подчеркнул, что вся ответственность за обострение ситуации в регионе лежит непосредственно на военно-политическом руководстве Армении.

Было отмечено, что Азербайджан готов начать процесс делимитации границ с Арменией на основе принципов международного права.

В ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по реализации трехсторонних заявлений и другим вопросам региональной безопасности.

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Версия на английском языке FM Jeyhun Bayramov, US Assistant Secretary of State discuss border tension
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginlikdən narahatlığını ifadə edib

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