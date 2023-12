Помощник Госсекретаря США: Первая встреча с президентом Азербайджана прошла конструктивно

Установление прочного и устойчивого мира в регионе Южного Кавказа откроет исторические возможности.

Как сообщает Report, об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен написал в своем аккаунте в социальной сети "Х".

"Первая встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, где обсуждалось будущее американо-азербайджанских отношений, прошла в конструктивном духе", - написал дипломат.