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Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан

Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня текущего года совершит турне по Южному Кавказу.
Внешняя политика
11 июня 2022 г. 08:19
Помощник госсекретаря США совершит визит в Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня текущего года совершит турне по Южному Кавказу.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в Госдепе США.

"Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с 14 по 19 июня отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть приверженность США миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Донфрид подчеркнет поддержку США суверенитета и независимости стран региона, "подчеркнув право Азербайджана, Грузии и Армении определить собственный путь".

В Госдепе США продолжили, что она также подчеркнет готовность Вашингтона помочь в установлении прочного мира на Южном Кавказе, в том числе путем поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.

Согласно внешнеполитическому ведомству, Донфрид 15-16 июня посетит Баку, где встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, другими правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.

В ходе визита помощник госсекретаря подчеркнет "поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины и выделит партнерство в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли и инвестиций", говорится в сообщении.

Вслед за Баку она посетит 17 июня Тбилиси, где выступит на конференции, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили, встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества.

Днем позже Донфрид отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими правительственными чиновниками, сообщили в Госдепе США.

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Версия на английском языке US assistant secretary to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycana səfər edəcək

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