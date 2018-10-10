Помощник госсекретаря: США развивают двусторонние отношения с Азербайджаном на постоянной основе

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с пребывающим с визитом в Азербайджане помощником государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом.

Как сообщили Report в МИД, Дж.Кент с удовлетворением отметил, что был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием повестки сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и других сферах, подчеркнута важность повышения усилий для еще большего углубления двусторонних отношений.

Министр Э.Мамедъяров рассказал о важных энергетических и транспортных проектах, реализуемых по инициативе и с участием Азербайджана, и отметил, что поддержка США этих проектов высоко ценится.

Дж.Кент отметил, что США развивают двусторонние отношения с Азербайджаном на постоянной основе в сферах энергетики, безопасности, экономики и др.

Э.Мамедъяров, говоря о последней ситуации с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и встрече с министром иностранных дел Армении в Нью-Йорке при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнул, что недопустимо нарушение международно признанных границ государств с применением силы.

На встрече обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.