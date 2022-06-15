Помощник госсекретаря США прибыла в Азербайджан

В Азербайджан прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В Азербайджан прибыла помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает Report, Карен Донфрид посетит Азербайджан, Грузию и Армению до 19 июня, чтобы подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа.

Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений со всеми тремя странами, помощник госсекретаря подчеркнет поддержку США их суверенитета и независимости. Она также отметит, что Соединенные Штаты готовы содействовать установлению прочного мира на Южном Кавказе, поддерживая развитие политических, экономических и межличностных контактов во всем регионе.

Согласно внешнеполитическому ведомству, Донфрид 15-16 июня посетит Баку, где встретится с правительственными чиновниками и представителями гражданского общества.

В ходе визита помощник госсекретаря подчеркнет "поддержку США дипломатических усилий между Азербайджаном и Арменией, направленных на достижение прочного мира, поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины и выделит партнерство в обеспечении европейской энергетической безопасности, борьбе с транснациональными угрозами, поддержке основных свобод и развитии двусторонней торговли и инвестиций", говорится в сообщении.

Вслед за Баку она посетит 17 июня Тбилиси, где выступит на конференции, организованной президентом Грузии Саломе Зурабишвили, встретится с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества.

Днем позже Донфрид отправится в Ереван, где встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и другими правительственными чиновниками.