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Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 27-29 июня посетит Баку и хорватский Дубровник.
Внешняя политика
26 июня 2024 г. 18:27
Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен 27-29 июня посетит Азербайджан и Хорватию.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Согласно информации, в Баку О'Брайен проведет встречи с высокопоставленными чиновниками правительства Азербайджана, в том числе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, чтобы подчеркнуть прогресс в двусторонних отношениях США и Азербайджана, а также поддержку Вашингтона в заключении мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Затем помощник госсекретаря отправится в хорватский Дубровник для участия в форуме и обсудить евроатлантическую интеграцию Западных Балкан с европейскими партнерами и союзниками.

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