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Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан и Румынию

Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан и Румынию Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит с 6 по 8 декабря визиты в Азербайджан и Румынию.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 04:48
Помощник госсекретаря США посетит Азербайджан и Румынию

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен совершит с 6 по 8 декабря визиты в Азербайджан и Румынию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, О'Брайен встретится в Баку "с азербайджанскими должностными лицами с целью укрепления двусторонних отношений и поддержки мира между Азербайджаном и Арменией".

В Румынии помощник госсекретаря примет участие во встрече, посвященной экспорту зерна, наряду с должностными лицами Молдовы и Украины, а также представителями Еврокомиссии. Там он намерен "обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycana səfər edəcək

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