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Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане Помощника госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон находится с официальным визитом в Азербайджане.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 14:17
Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Помощник госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Посольство США в Баку радо объявить о визите помощника госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон в Азербайджан. В ходе него она проведет ряд встреч с официальными лицами, чтобы обсудить приверженность США многостороннему сотрудничеству в решении коллективных глобальных проблем", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке US Assistant Secretary of State on visit to Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Azərbaycana gəlib

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