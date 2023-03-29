Помощник госсекретаря США находится с визитом в Азербайджане

Помощника госсекретаря США по делам международных организаций Мишель Сисон находится с официальным визитом в Азербайджане.

Помощник госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства США в Азербайджане в Twitter.

"Посольство США в Баку радо объявить о визите помощника госсекретаря США по вопросам международных организаций Мишель Сисон в Азербайджан. В ходе него она проведет ряд встреч с официальными лицами, чтобы обсудить приверженность США многостороннему сотрудничеству в решении коллективных глобальных проблем", - говорится в публикации.