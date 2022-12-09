Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе

США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Стороны обменялись мнениями относительно урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.
Госсекретарь и министр также затронули процесс демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, вопросы пограничной безопасности, а также разблокирование транспортных коммуникаций.