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Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе

Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.
Внешняя политика
9 декабря 2022 г. 19:41
Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе

США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Стороны обменялись мнениями относительно урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Госсекретарь и министр также затронули процесс демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, вопросы пограничной безопасности, а также разблокирование транспортных коммуникаций.

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Версия на английском языке Karen Donfried: US ready to help peace process in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Dövlət katibinin köməkçisi: "ABŞ Cənubi Qafqazda sülh prosesinə yardım etməyə hazırdır"

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