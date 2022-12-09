Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе

США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, об этом в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном сказала помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Стороны обменялись мнениями относительно урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией.

Госсекретарь и министр также затронули процесс демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, вопросы пограничной безопасности, а также разблокирование транспортных коммуникаций.