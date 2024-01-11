Помощник госсекретаря: США готовы оказывать поддержку установлению прочного мира на Южном Кавказе

США продолжают поддерживать мирный процесс и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и счастливы оказать поддержку и работать в этом направлении любым приемлемым способом.

США продолжают поддерживать мирный процесс и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и счастливы оказать содействие и работать в этом направлении любым приемлемым способом.

Как передает Report, об этом заявил в ходе онлайн брифинга помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По его словам, радует, что стороны продолжают обсуждения на двусторонней основе для решения остающихся между ними вопросов.

"Нас очень воодушевляет то, что они [Азербайджан и Армения] продолжают иметь активную повестку дня на двустороннем уровне и решать вопросы, которые остаются между ними. Есть еще над чем работать, и в той мере, в какой мы можем быть полезны, рады оказать поддержку", - заявил О'Брайен.

По словам помощника госсекретаря, США имеют хорошие связи с Азербайджаном и Арменией и считают, мир между ними создаст хорошие возможности для развития в регионе.