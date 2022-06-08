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Помощник госсекретаря США: Есть возможность добиться прогресса в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Помощник госсекретаря США: Есть возможность добиться прогресса в нормализации армяно-азербайджанских отношений Армения и Азербайджан теперь имеют возможность добиться прогресса в процессе нормализации отношений.
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 21:21
Помощник госсекретаря США: Есть возможность добиться прогресса в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Армения и Азербайджан теперь имеют возможность добиться прогресса в процессе нормализации отношений.

Как передает Report, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я считаю, что теперь есть реальная надежда на то, что есть возможность нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией и добиться прогресса в направлении мирного урегулирования конфликта", - отметила представитель Госдепартамента США на брифинге для иностранных журналистов.

"Думаю, что мы стали свидетелями важных шагов, предпринятых обеими странами. Соединенные Штаты весьма поощряют это", - подчеркнула Донфрид.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibinin köməkçisi: "Ermənistan-Azərbaycanın münasibətlərinin normallaşmasında irəliləyiş imkanı var"

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