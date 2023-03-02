Помощник Генсекретаря ОИС поблагодарил президента Ильхама Алиева

Выражаю благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в борьбе с вызовами пандемии в рамках председательства Движения Неприсоединения.

Благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за содействие в борьбе с вызовами пандемии в рамках председательства в Движении Неприсоединения выразил помощник Генерального секретаря ОИС.

Как передает Report, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) Юссеф Альдобей заявил об этом на пленарном заседании в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, Азербайджан является членом ОИС и сотрудничество страны с данной организацией очень позитивно оценивается.

"Страны ОИС не были готовы к тяжелым вызовам пандемии, что негативно сказалось на их экономике. Несмотря на все это, прилагались усилия и предпринимались меры по борьбе с пандемией", - сказал Ю.Альдобей.

Спикер подчеркнул важность сегодняшнего бакинского саммита как платформы, дающей возможность обсудить актуальные вопросы повестки дня.

"От имени ОИС благодарим Азербайджан за реализацию таких важных инициатив", - подытожил он.