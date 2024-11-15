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Помощник генсека ООН: Саммит COP29 в Баку организован на высоком уровне

Помощник генсека ООН: Саммит COP29 в Баку организован на высоком уровне Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником Генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и безопасности Александром Зуевым в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изме
Внешняя политика
15 ноября 2024 г. 21:44
Помощник генсека ООН: Саммит COP29 в Баку организован на высоком уровне

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником Генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и безопасности Александром Зуевым в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел, на встрече обсуждались вопросы, вытекающие из текущей повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и ООН, а также председательство Азербайджана на COP29.

Было отмечено значение сотрудничества между Азербайджаном и ООН для успешной организации COP29.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что наряду с организационными аспектами COP29, одним из основных приоритетов является его полезное содержательное наполнение. Министр подробно рассказал о ходе сессии и достигнутом прогрессе в переговорном процессе.

Помощник Генерального секретаря отметил высокий уровень организации COP29, поздравил Азербайджан с этим достижением и пожелал успехов в председательстве.

Александр Зуев, упомянув о своем участии в мероприятиях высокого уровня, проводимых в рамках COP29, подчеркнул пользу тематических встреч для обмена мнениями.

Было отмечено, что усилия Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают похвалы, особенно объявление гуманитарного разминирования 18-й национальной Целью устойчивого развития, что является примером для борьбы с этой международной угрозой.

Кроме того, подчеркнута важность реализации совместных проектов по реабилитации жертв мин.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş katibinin köməkçisi: COP29 yüksək səviyyədə təşkil olunub

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