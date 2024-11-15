Помощник генсека ООН: Саммит COP29 в Баку организован на высоком уровне

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с помощником Генерального секретаря ООН по вопросам верховенства закона и безопасности Александром Зуевым в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
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Было отмечено значение сотрудничества между Азербайджаном и ООН для успешной организации COP29.
Джейхун Байрамов подчеркнул, что наряду с организационными аспектами COP29, одним из основных приоритетов является его полезное содержательное наполнение. Министр подробно рассказал о ходе сессии и достигнутом прогрессе в переговорном процессе.
Помощник Генерального секретаря отметил высокий уровень организации COP29, поздравил Азербайджан с этим достижением и пожелал успехов в председательстве.
Александр Зуев, упомянув о своем участии в мероприятиях высокого уровня, проводимых в рамках COP29, подчеркнул пользу тематических встреч для обмена мнениями.
Было отмечено, что усилия Азербайджана в борьбе с минной угрозой заслуживают похвалы, особенно объявление гуманитарного разминирования 18-й национальной Целью устойчивого развития, что является примером для борьбы с этой международной угрозой.
Кроме того, подчеркнута важность реализации совместных проектов по реабилитации жертв мин.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.