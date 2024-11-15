Помощник генсека ООН и представитель президента Азербайджана обсудили минную проблему

Помощник Генерального секретаря ООН, региональный директор ПРООН по Европе и странам СНГ Ивана Живкович на встречах с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и председателем правления Агентства Азербайджана по разм

Помощник Генерального секретаря ООН, региональный директор ПРООН по Европе и странам СНГ Ивана Живкович на встречах с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и председателем правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугаром Сулеймановым обсудила минную проблему.

Как передает Report , об этом помощник генсека написала на своей странице в соцсети Х.

"Хотела бы поблагодарить посла Эльчина Амирбекова за прекрасную встречу в рамках COP29. Обсудили подготовку проекта углеродной отчетности (CPD) ПРООН, а также планы зеленого перехода и противоминную деятельность", - отметила И.Живкович.

В то же время, говоря о встрече с председателем ANAMA, Живкович подчеркнула, что "вместе они разрабатывают инновационные подходы в противоминной деятельности для более безопасного, свободного от мин будущего в Азербайджане и всем мире".